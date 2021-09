Racconti di un’istituzione millenaria, il Capitolo: mostra

Casale Monferrato, diocesi: in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio e della rassegna annuale di “Cultura a Porte Aperte”, aprirà al pubblico negli ambienti del Museo del Duomo di Casale Monferrato l’esposizione temporanea “Racconti di un’istituzione millenaria. Il Capitolo della Cattedrale di Casale Monferrato”. Dopo molti anni, sarà quindi possibile accedere alla Sala Capitolare posta al primo piano degli ambienti che oggi ospitano il museo. Pur essendo ancora in attesa di restauro, gli organizzatori hanno voluto permettere al pubblico di ammirare un luogo ricco di storia e di bellezza, ornato con i preziosi stucchi dello scultore piemontese settecentesco Giovanni Battista Bernero. La mostra sarà un’occasione per ripercorrere brevemente la storia del Capitolo attraverso l’esposizione di oggetti, libri e documenti descritti mediante apposite didascalie e approfondite attraverso un libretto disponibile in loco. Sarà possibile ammirare i quattro grandi medaglioni in stucco raffiguranti scene della vita di Sant’Evasio e che servirono da modelli per quelli marmorei ancora oggi visibili nella cappella del santo patrono, oltre alle altre raffinate decorazioni di gusto neoclassico commissionate dal Capitolo al medesimo artista nel 1790, sarà un’occasione da non perdere.

La mostra, la sala capitolare e il Museo del Duomo saranno aperte fino al 14 novembre tutti i sabati e tutte le domeniche dalle 15 alle 18. L’ingresso è a offerta libera e il ricavato sarà utilizzato per il restauro della Sala Capitolare.