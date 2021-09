Leggere, scrivere e far di conto: la mostra documentaria

Vercelli, Archivio di Stato: "Leggere, scrivere e far di conto. Origini e sviluppo dell'istruzione elementare nel Circondario di Vercelli attraverso le fonti dell'Archivio di Stato" è il tema della mostra documentaria allestita nel chiostro di Santa Maria delle Grazie, in via Manoni 11, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2021. L'esposizione sarà visitabile domenica 26 settembre dalle 15 alle 19.

Il tema generale dell'appuntamento annuale è dedicata al tema "Tutti inclusi" e l'Archivio di Stato di Vercelli, come illustra il direttore Elena Rizzato, propone una selezione di documenti tratti dai forzieri di storia e di vissuto custoditi. Documenti che ricostruiscono le atmosfere degli albori e lo sviluppo di uno dei principali fattori di inclusione, il diritto all'istruzione elementare "con partilare riferimento alle fonti per lo studio dello spazio socio-culturale rappresentato dal 'Circondario di Vercelli'.

L'ingresso è libero e gratuito, nel rispetto delle prescrizioni anti Covid.