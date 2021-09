 Nel segno di Dante tra illustrazione e fumetto: la mostra

Nell’ambito delle celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, il Forte di Bard organizza - dal 25 settembre 2021 al 6 gennaio 2022 all’interno dell’Opera Mortai - la mostra Nel segno di Dante tra illustrazione e fumetto. L’esposizione, curata da Paola Persello e Bruno Testa, presenta uno straordinario viaggio nel mondo di Dante e della sua Commedia, attraverso una galleria di importanti illustratori e fumettisti.

La mostra, attraverso oltre 100 opere, riflette su questi aspetti e rilegge la Divina Commedia in una chiave inedita, tramite spazi personalizzati con tavole originali e immagini di grande formato dedicati a personaggi e storie di autori nazionali e internazionali del fumetto e dell’illustrazione, con interventi e approfondimenti a cura di esperti.

Il nucleo centrale dell’esposizione è costituito dalle opere di Milton Glaser, Moebius e Lorenzo Mattotti, che si sono confrontati con l’inesauribile immaginario dantesco per estendersi poi a una panoramica di autori italiani e internazionali, da Angelo Bioletto e Silver sino ai mondi del fumetto giapponese e alle sue esplorazioni delle tematiche religiose e demoniache. E ancora, le parodie e storie di Geppo in Inferno 2000, con i disegni originali di Sandro Dossi, le strisce umoristiche di Marcello Toninelli, il Dante visto da Beatrice di Astrid Lucchesi e il Graphic Poem di Emilio Guazzone. Ancora più avvincenti il viaggio all’inferno con Godzilla e il Dante Divin Esule nell’Italia del ‘300. In mostra anche tavole originali della celebre edizione di Topolino all’Inferno pubblicata dall’ottobre 1949 al marzo 1950, prima parodia Disney in Italia. Divina, anzi diabolica, è la Commedia di Cattivik, composta da tre storie intitolate Un’avventura infernale, Cattivik in Purgatorio e Cattivik in Paradiso di Silver, firmate da Moreno Burattini e Giorgio Sommacal, di cui si espongono i disegni originali.

Una sezione ospita Omaggio a Dante, una rassegna di disegni originali commissionati a illustratori e fumettisti della scuderia Creative Comics e appositamente realizzati in occasione della mostra: Giampiero Casertano, Luca Enoch, Michele Rubini, Fabio D’Agata, Fabrizio De Fabritiis, Giorgio Sommacal, Andrea Modugno, Giuseppe Candita, Alessandro Gottardo, Fabrizio Russo, Luca Raimondo, Daniele Statella, Luigi Antonio Merico.

In occasione della mostra verranno presentate al pubblico esclusive novità editoriali: la riedizione integrale della Divina Commedia illustrata da Glaser, Moebius e Mattotti (edizioni Nuages), il graphic novel Divin Esule e La Divina Commedia secondo Cattivik, ristampa integrale delle tre storie a fumetti (con tre nuove cover-strisce, curate appositamente da Moreno Burattini, con disegni di Giorgio Sommacal e introduzione di Silver).

Il progetto Nel segno di Dante è realizzato grazie a Promozione Fumetto 2021, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea – Ministero della Cultura. Il progetto curato dal Forte di Bard è risultato infatti tra i 12 vincitori dell’avviso pubblico promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del MiC per la promozione della Cultura del Fumetto e del Fumetto contemporaneo in Italia e all’estero e si è classificato al quinto posto.

L’esposizione si avvale di tavole originali, provenienti dagli autori stessi e da collezionisti, in collaborazione con musei e associazioni che operano per la diffusione del linguaggio del fumetto, e riproduzioni in alta risoluzione con ingrandimenti scenografici.

Sono previsti incontri con gli autori nel periodo della mostra. Sono inoltre previste attività didattiche per le scuole (primaria classi IV e V, secondaria di primo e secondo grado su prenotazione.

La mostra sarà visitabile da martedì a venerdì dalle 10.00 alle 18.00 mentre il sabato, domenica e festivi dalle 10.00 alle 19.00. Lunedì chiuso.

