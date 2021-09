“Il Miraggio. Le più importanti bolle e truffe finanziarie della storia” è il titolo del primo libro di Davide Viano, consulente finanziario e patrimoniale. L’opera sarà presentata mercoledì 29 settembre alle 18,30 al ristorante “Diqui - Le Risaie” di viale Garibaldi.

Nato a Torino, Viano, classe 1969, risiede a Vercelli. Laureato in Scienze Politiche ad indirizzo economico e giuridico è consulente finanziario iscritto all'albo professionale, da più di 20 anni opera nell'ambito degli investimenti finanziari; ha iniziato la sua carriera a fine anni '90 a Milano lavorando all'interno dell'ufficio titoli di una delle prime banche online d'Italia fino ad arrivare come dirigente in Nuovi Investimenti Sim a Biella. Dal 2016 è un libero professionista ed attualmente collabora come Financial Partner in Azimut Capital Management Sgr nella sede di Vercelli.

“Il mio primo libro autoprodotto tratta tematiche di interesse in materia di investimenti finanziari - spiega l’autore -. Esporrò anche il mio progetto di lancio dei “Salotti Finanziari”, un'occasione unica per accrescere le proprie conoscenze in materia di risparmio ed investimenti. Il libro non sarà messo in vendita ma verrà distribuito gratuitamente a coloro che parteciperanno all'evento o me ne faranno successiva richiesta”.

All'interno del volume Viano ripercorre e analizza situazioni storiche che hanno portato, per via del comportamento generalizzato degli investitori, al formarsi e verificarsi di successive bolle speculative, situazioni che hanno avuto effetti molto negativi nelle economie dei Paesi coinvolti, ne analizzo le cause e ne spiego i motivi indicando quelli che possono essere gli accorgimenti più di buon senso per un risparmiatore per non incappare di investire in situazioni analoghe.

“Contestualmente - prosegue - narro di quelle che sono state le truffe finanziarie più eclatanti della storia, a partire dallo Schema Ponzi fino ad arrivare alla truffa dei diamanti venduti ai risparmiatori attraverso alcuni canali bancari, facendo riflettere il lettore su quelli che possono essere i quesiti od obbiezioni da porsi quando ci si trova di fronte ad una proposta di qualsiasi forma d'investimento finanziario”.

Moderatore della serata sarà Filippo Zizzadoro, noto psicologo, trainer ed autore di origine vercellese.

Il programma della presentazione prevede dalle 18,15 alle 18,30 ricevimento degli invitati e controllo green pass; alle 18,30 intervista all'autore e presentazione libro; alle 19 presentazione del progetto “Salotti Finanziari” a seguire, rilascio di una copia gratuita autografata dall'autore del libro ed aperitivo

“In rispetto alle normative anti Covid relative alla limitazione dei posti a sedere in luoghi pubblici – precisa l’autore - oltre ai diretti invitati, verranno messi a disposizione ulteriori 20 posti a sedere per chi fosse interessato a partecipare con relativo rilascio di una copia gratuita del libro. Per poter partecipare è necessario inviare preventivamente una email a: [email protected] indicando nome, cognome e numero di telefono”.