Il latino dei Gesuiti per la conoscenza dell’Oriente: la conferenza

Vercelli: "Confucius Sinarum philosophus: il latino dei Gesuiti come veicolo per la conoscenza dell’Oriente in Europa" è il tema della conferenza che Andrea Balbo, professore ordinario di lingua e letteratura latina all’Università del Piemonte Orientale, terrà lunedì 27 settembre alle 17,30, in presenza al Museo del Tesoro del Duomo di Vercelli e contemporaneamente in modalità webinar. L'iniziativa è organizzata dalla delegazione di Vercelli dell'Associazione Italiana di Cultura Classica, presieduta dalla professoressa Maria Pia Saviolo Magrassi.

"Per partecipare è necessario iscriversi entro il 20 settembre inviando una mail a: [email protected], segnalando la preferenza tra partecipazione in presenza oppure online - spiegano dall'Associazione Cultura Classica -. A causa delle disposizioni ministeriali ancora vigenti i posti in presenza sono limitati e per accedere alla conferenza è necessario il Green pass.

Coloro che decideranno di partecipare al webinar riceveranno in prossimità della conferenza il link con tutte le indicazioni relative alla piattaforma e all'accesso".