Hope, la mostra di Salvatore Giò Gagliano

"Hope" è il titolo della mostra dell'artista vercellese Salvatore Giò Gagliano, in corso alla Tenuta Castello al Centro culturale Conti Avogadro di Cerrione. Hope ovvero speranza: è questo il messaggio veicolato dal progetto artistico scaturito durante la fase pandemica da Covid. Diplomato in arte terapia, Gagliano è educatore al centro diurno della comunità "Muni Prestinari" Anffas di Vercelli. A Cerrione sono esposte stampe fotografiche Hd su alluminio. L'esposizione è curata da Claudia Ghiraldello, come pure il catalogo: parte del ricavato sarà devoluta ad Anffas.

La mostra proseguirà fino al 2 ottobre: è visitabile il venerdì e il sabato dalle 15,30 alle 18,30 oppure su appuntamento scrivendo all'indirizzo email: [email protected]