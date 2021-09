Vallotti: open day rinviato a domenica 19 settembre

Vercelli, Scuola Vallotti: rinviato a domenica 19 settembre l'open day inizialmente programmato per sabato 18. Verranno illustrate le attività didattiche, formative e concertistiche della scuola civica di musica e in conclusione delle giornate, sarà proposto a tutti i partecipanti, un concerto gratuito realizzato dai docenti e dagli studenti preparato per l'occasione. I concerti verranno realizzati nel cortile antistante la scuola Vallotti, nel chiostro di Santa Chiara. Sabato 18 settembre l'open day è in programma dalle 15,30 alle 17,15 mentre dalle 17,30 alle 19 si terrà il concerto “In Head – Musica in 3 Dì” a cura di Claudio Bianzino e Stefano Profeta con la partecipazione di Xuan Marangoni, Ilaria Pugno (voci), Giulia Pedrola, Sara Casalino, Mario Romano, Marco Boggio, Gianluca Pisa (flauti), Francesco Deangelis, Tommaso Profeta, Gianni Mantoan, Emilio Costantini, (sassofoni) Dario Gravina (tromba), Tommaso Girino (trombone), Alice Botta (chitarra). Claudio Cagnoni (basso), Davide Ferraris (batteria/tromba), Alessandro Pezzolla, (batteria). Docenti: Claudio Bianzino (sassofono/direzione), Luigi Ranghino (pianoforte), Alberto Catuogno (percussioni), Stefano Profeta (basso/direzione). Un secondo open day è previsto per il 2 ottobre.