Alla Vallotti open day con concerto gratuito

Vercelli, Scuola Vallotti: open day il 18 settembre e il 2 ottobre. Verranno illustrate le attività didattiche, formative e concertistiche della scuola civica di musica e in conclusione delle giornate, sarà proposto a tutti i partecipanti, un concerto gratuito realizzato dai docenti e dagli studenti preparato per l'occasione. I concerti verranno realizzati nel cortile antistante la scuola Vallotti, nel chiostro di Santa Chiara. Sabato 18 settembre l'open day è in programma dalle 15,30 alle 17,15 mentre dalle 17,30 alle 19 si terrà il concerto “In Head – Musica in 3 Dì” a cura di Claudio Bianzino e Stefano Profeta con la partecipazione di Xuan Marangoni, Ilaria Pugno (voci), Giulia Pedrola, Sara Casalino, Mario Romano, Marco Boggio, Gianluca Pisa (flauti), Francesco Deangelis, Tommaso Profeta, Gianni Mantoan, Emilio Costantini, (sassofoni) Dario Gravina (tromba), Tommaso Girino (trombone), Alice Botta (chitarra). Claudio Cagnoni (basso), Davide Ferraris (batteria/tromba), Alessandro Pezzolla, (batteria). Docenti: Claudio Bianzino (sassofono/direzione), Luigi Ranghino (pianoforte), Alberto Catuogno (percussioni), Stefano Profeta (basso/direzione).

Sabato 2 ottobre è previsto l'open day dalle 15 alle 16,45 mentre dalle 17 alle 18,30 è in programma il concerto "Da Walt Disney a Ennio Morricone" a cura di Giuseppe Canone con la partecipazione di Stefano Ravera, Francesca Ravera, Elisa Magagnin, Adele Peli, Edoardo Magagnin, Davide Coppo, Rebecca Maria Leccese, Bianca Cissello, Giulia Vancetti, Chiara Valle, Carolina Ardemagni, Erika Simon, Elisa Coppo, Giulia Ascolese, Alessandro Ascolese, (Coro voci bianche); Maria Grazia Aschei, Ilaria Pugno solista (voci soliste); Francesca Vignale (flauto); Gabriele Lupo e Victor Mombello (clarinetti); Francesco Deangelis (Clarinetto e sassofono contralto); Elisa De Gaspari (sassofono contralto e tenore); Giulia Canone (xilofono e glockenspiel); Marco Allolio (viola) Docenti: Simona Zambruno (preparatrice del Coro di voci bianche), Maria Teresa Mossina (Flauto); Ilaria

Schettini (pianoforte), Cesare Petrelli (batteria), Alberto Catuogno (percussioni), Alessandro Curtoni (viola), Claudio Bianzino (Sassofoni), Luigi Ranghino (pianoforte) Giuseppe Canone (direzione).