In San Bernardino concerto di Carlo Benatti

Il terzo appuntamento del Vercelli Organ Festival fa tappa, venerdì 17 settembre alle 21, nella chiesa di San Bernardino dove, alla consolle dell’organo costruito da Pietro Bernasconi nel 1892, siederà Carlo Benatti, docente al Conservatorio di Verona, il quale eseguirà un programma tipico dell’Ottocento italiano basato su trascrizioni per organo ispirate a celebri pagine della letteratura operistica, molto in voga in quel periodo. Sarà così possibile ascoltare melodie famose di Giuseppe Verdi, Vincenzo Bellini, Jakob Meyerbeer e Carl Maria von Weber tratte da altrettante opere liriche: La Traviata, Nabucco, L'Africana, Un Ballo in maschera ed Euryante. Sarà un modo per scoprire la Spiritualità nella musica operistica. La seconda edizione del Vercelli Organ Festival si avvale del sostegno della Città di Vercelli e della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli con il patrocinio di importanti istituzioni culturali vercellesi quali il Rotary Club, il Lions Club, l'Associazione ex Allievi del Liceo Lagrangia e la Confraternita di San Bernardino che ci ospita in questa terza serata. L'ingresso, con libera offerta, sarà consentito a partire dalle 20,30. E' obbligatorio esibire il Green pass.