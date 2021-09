Venezia: l'8 settembre la presentazione del film "Lupo Bianco"

Venezia, 78a Mostra Internazionale del Cinema: oggi, mercoledì 8 settembre, la presentazione del film “Lupo Bianco” diretto dal regista Tony Gangitano sulla vita del filantropo vercellese Carlo Olmo. La pellicola è stata inserita nella sezione "International Starlight Cinema Award". Una sezione fondata sette anni fa per valorizzare i talenti emergenti della cinematografia italiana e assegnare riconoscimenti prestigiosi a uomini e donne del cinema che abbiano avuto un ruolo importante nella Settima Arte, o che abbiano realizzato, interpretato, prodotto, opere innovative trattando temi essenziali e attuali come l’impegno sociale, culturale e multiculturale e i mutamenti umani e globali.

Hanno ricevuto il riconoscimento “International Starlight Cinema Award” attori come Al Pacino, Giancarlo Giannini, Alessandro Gassman Anita Caprioli, Carolina Crescentini; registi come Matteo Garrone e Lina Wertmuller e produttori come, l’anno scorso, Antonio Chiaramonte (che ha varato il progetto del film “Lupo Bianco”) per l’opera di impegno sociale “Io ho denunciato”.

Il film di Gangitano, che è stata girato a Vercelli, Caresanablot, Prarolo, Desana, Santhià e Caresana onora, con questa passerella sensazionale nella più importante rassegna filmica italiana, la nostra città. L’opera ha tra gli interpreti anche Sebastiano Somma (che impersona Carlo Olmo) e Remo Girone (che interpreta il padre adottivo del filantropo vercellese). Alla presentazione alla Serenissima, seguirà quindi una “prima” vercellese in data da destinarsi.