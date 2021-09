Sulle vetrine di StudioDieci le opere di Shamsia Hassani

Vercelli, StudioDieci: fino al 9 settembre sulle vetrine della citygallery, in piazza Pugliese Levi e via Verdi, le opere di Shamsia Hassani. Il centro culturale per l'arte contemporanea raccogliendo l'appello diffuso sui social alcune settimane fa, espone le immagini in cui sono ritratti i lavori della street artist afghana.

"StudioDieci è da sempre casa di libertà: di espressione, di pensiero, di genere e, più semplicemente, libertà di essere - sottolinea la presidente Carla Crosio - StudioDieci è vicino al popolo afghano e, ancora una volta, apre i suoi spazi per accogliere testimonianze di problematiche sociali che, troppe volte, non sono in accordo con l’ideale di civiltà che vorremmo per il mondo. E' stato creato un parallelismo tra la strada di Kabul e quella di Vercelli ospitando la riproduzione delle opere di Shamsia Hassani, promuovendo lo sforzo che questa grande e coraggiosa artista sta compiendo per trasmettere un messaggio a tutte le donne afghane e, di rimando, a tutta l’umanità".