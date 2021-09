Al film “Lupo Bianco” l’International Starlight Cinema Award

Venezia, 78a Mostra internazionale del cinema: il film “Lupo Bianco”, dedicato alla vita del filantropo vercellese Carlo Olmo, si è aggiudicato l’International Starlight Cinema Award. La pellica, diretta dal regista Tony Gangitano, è stata presentata oggi, mercoledì, mercoledì 8 settembre. La sezione "International Starlight Cinema Award" è stata fondata sette anni fa per valorizzare i talenti emergenti della cinematografia italiana e assegnare riconoscimenti prestigiosi a uomini e donne del cinema che abbiano avuto un ruolo importante nella Settima Arte, o che abbiano realizzato, interpretato, prodotto, opere innovative trattando temi essenziali e attuali come l’impegno sociale, culturale e multiculturale e i mutamenti umani e globali.

Hanno ricevuto il riconoscimento “International Starlight Cinema Award” attori come Al Pacino, Giancarlo Giannini, Alessandro Gassman Anita Caprioli, Carolina Crescentini; registi come Matteo Garrone e Lina Wertmuller e produttori come, l’anno scorso, Antonio Chiaramonte (che ha varato il progetto del film “Lupo Bianco”) per l’opera di impegno sociale “Io ho denunciato”.