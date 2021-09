Una giornata di musica dal vivo grazie a 14 band

Vercelli: una domenica di musica dal vivo grazie a 14 band. E' quanto ha offerto la 17a Maratona Rock, quest’anno dedicata a Franco Battiato. Ieri, domenica 5 settembre, in piazza Antico Ospedale si è svolta la kermesse musicale, ideata da Antonio Bisceglia, presidente di Ascom, e curata dall’Informagiovani del Comune in collaborazione con enti e associazioni del territorio. È stata un’occasione per dare spazio e consentire ai giovani, ma non solo, di esibirsi su un palco in sicurezza.

Dalle 16,30 si sono alternate le band: Citizins, Do di plettro, Gaelle, The Eye Skull Grunge e 4urockband. E poi ancora Radio, Jekos, Reborn, Distonic Funk, Spotless Mind, TinBlues Band, Mono Locale, Pillheads e Gara Band. Era tanta la voglia di suonare: i giovanissimi e le band più affermate hanno portato un po’ di colore ed energia. Al termine, grazie all'associazione Minuetto, era prevista l’esibizione di Valerio Scanu, lo special guest della manifestazione. Sulla pagina Facebook VercelliGiovani Serviziocivile si possono rivedere le esibizioni.