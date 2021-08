Valerio Scanu special guest della 17a maratona Rock

Vercelli: è Valerio Scanu lo special guest della 17a maratona Rock, quest’anno dedicata a Franco Battiato. La kermesse musicale si svolgerà domenica 5 settembre in piazza Antico Ospedale. A comunicarlo sono l’assessore agli Eventi, sport e manifestazioni Domenico Sabatino, il presidente di Ascom Antonio Bisceglia e i musicisti Giuseppe Garavana e Manuel Boschetti dell’associazione Minuetto onlus.

La manifestazione vedrà l’esibizione di ben 14 band a partire dalle 16,30; a termine serata, all’incirca verso le 22, 15, sul palco salirà invece Scanu. Nel curriculum dell’artista figurano due partecipazioni al Festival di Sanremo: nel 2010 ha vinto con il brano “Per tutte le volte che…”. Non solo, è stato anche concorrente del talent show “Amici di Maria De Filippi”. Per partecipare alla manifestazione sarà obbligatorio aver effettuato il tampone o essere in possesso del Green pass.

Non è obbligatoria la prenotazione.