A Palazzo Langosco si chiude la rassegna tra concerto e letteratura

Casale Monferrato, Esco - Estate a Corte: cala il sipario sulla rassegna estiva che ha regalato oltre quaranta eventi in tre mesi. Con gli ultimi due appuntamenti di inizio settembre, si schiuderà la seconda edizione deòlla rassegna di musica, teatro, letteratura e percorsi espositivi organizzati dagli assessorati alla Cultura e alle Manifestazioni che ha accompagnato i casalesi, e non solo, negli ultimi tre mesi con oltre quaranta eventi. Mercoledì 1° settembre è in programma il concerto del Divertimento Ensemble, formazione fondata nel 1977 da alcuni solisti sotto la direzione di Sandro Gorli. Alle 21,30 i musicisti si esibiranno nel cortile di Palazzo Langosco ripercorrendo il repertorio cameristico fra i più rappresentativi della nuova musica, non solo italiana. Un repertorio nato grazie al lavoro di oltre cento compositori, portando al successo il Divertimento Ensemble, che può oggi contare su oltre 1.500 concerti e 20 Cd. Ingresso a 1 euro, prenotazione obbligatoria all’indirizzo: [email protected]

Venerdì 3 settembre, invece, sarà Un cocktail tra le righe ad avere l’onore di chiudere l’edizione 2021 di Esco: Paola Casulli presenterà Sabina Matz, autrice di West, per la PSEditore. Dalle 18,30 nel cortile di Palazzo Langosco, l’autrice racconterà le vicende che scorrono nelle pagine del suo ultimo lavoro, ambientate in Monferrato, tra Asti e centri del contado, anche se i nomi sono fittizi. Protagonista del romanzo è il commissario Tommaso Cane, di origine romana ma che per inseguire l’amore si è trasferito ad Asti dove è convolato a nozze.

E' obbligatorio per i partecipanti agli appuntamenti esibire il Green Pass - Certificazione Verde Covid 19 (in forma cartacea o su smartphone), corredato da un valido documento di identità. Al momento dell’ingresso sarà anche assegnato il posto a sedere. Info e aggiornamenti sulla kermesse estiva: www.comune.casale-monferrato.al.it/EsCo2021.