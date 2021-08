Concorso fotografico "Scatta la vacanza"

Romagnano Sesia: Art, Associazione Risorse Territoriali, in collaborazione con l'associazione culturale Officina Fotografica e Il Museo storico-etnografico Villa Caccia, organizza un concorso fotografico dal titolo “Scatta la vacanza”, a cui partecipare con una foto della propria estate sia essa di un panorama mozzafiato, di un tramonto, di un piatto speciale, uno scatto colorato e divertente che rappresenti la vacanza.

Per partecipare è necessario inviare la foto a [email protected], regolamento e moduli di iscrizione li trovate sul sito www.assoerreti.org. L'adesione è gratuita. L'ultima data ultima di ricezione delle foto sarà il 25 settembre. "I migliori scatti verranno esposti al Museo storico di Villa Caccia e, successivamente alcuni di essi saranno premiati nel corso di una iniziativa in presenza, normative Covid permettendo, che vedrà scendere in campo una giuria di qualità ed una giuria popolare.