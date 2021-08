Domenica 29 agosto la V centenaria incoronazione della Madonna d'Oropa

Santuario d'Oropa, Biella: domenica 29 agosto la V centenaria incoronazione della Madonna. Un rito che si svolge ogni 100 anni e che ha origini molto antiche: la prima solenne incoronazione avvenne il 30 agosto 1620 come gesto di gratitudine dei biellesi scampati alla pestilenza. Il rito dell’incoronazione è stato rinnovato ogni secolo: nel 1720, nel 1820, appena usciti dal difficile periodo napoleonico, fino al 1920, quando, terminata la Grande Guerra, in uno dei momenti più difficili della storia italiana, oltre 150.000 persone presero parte al rito.

Il programma di domenica 29 agosto prevede alle 10 la solenne concelebrazione eucaristica, alle 11,30 la processione della sacra effigie dalla Basilica Superiore al piazzale antistante: alle 12 l'Angelus del Papa in diretta da Piazza San Pietro e alle 12,15 il solenne Rito di Incoronazione della statua della Beata Vergine Maria presieduto dal legato pontificio, il cardinale Giovanni Battista Re. Alle 13,15 terminerà la celebrazione. Alle 15 vi sarà la presentazione del francobollo dedicato alla V Centenaria Incoronazione della Madonna di Oropa con l'annullo filatelico in Sala Frassati.

La diretta sul sito e sul canale You Tube del Santuario di Oropa avrà inizio alle 10, mentre quella su TV2000 verrà trasmessa dalle 12. La strada per Oropa sarà chiusa alle 6 e non sarà possibile salire al santuario fino alla riapertura pomeridiana. La celebrazione potrà essere seguita dai sagrati delle parrocchie biellesi, dove saranno allestiti maxi schermo.