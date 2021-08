Sabato 28 agosto apertura straordinaria delle Case Walser

Alagna: sabato 28 agosto dalle 10 alle 18 apertura straordinaria delle Case Walser in Località Oubre Rong, Ronco Superiore. La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli aprirà al pubblico nella giornata del 28 con visite guidate gratuite, le Case Walser ubicate nell’antica frazione di Oubre Rong. Di proprietà del Ministero dal 1992 ed in consegna alla Soprintendenza, queste case sono considerate il più antico insediamento del genere esistente ad Alagna. La “Prima casa” reca incisa sulla sovrapporta la data 1594, la “Seconda” e la “Terza casa” sono considerate di poco successive. L’apertura straordinaria di questi edifici offrirà la possibilità di descrivere ai visitatori le peculiari caratteristiche costruttive di questi beni, la loro storia e i restauri eseguiti. Gli interventi di restauro del complesso di Oubre Rong, avviati nel 1998 dal Ministero per i Beni e delle Attività Culturali e completati nel 2012, hanno permesso la messa in sicurezza, il recupero e la conservazione di quattro edifici della frazione. Nel 2014 il restauro delle case di Oubre Rong, progettato e diretto dalla Soprintendenza, è stato proclamato vincitore del Premio per il Patrimonio Culturale di Europa Nostra. Visite guidate gratuite su prenotazione dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17). I visitatori dovranno essere in possesso di Green pass o altra certificazione sostitutiva.

Per informazioni contattare Nicoletta Cilli [email protected]; telefono 0321 1800423