Vercelli, Teatro Civico: sabato 28 agosto alle 20 "La celeste armonia: Rimonda e Bahrami suonano Bach" ". Il concerto che il Viotti Festival propone è il frutto di un incontro artistico diventato una profonda amicizia, che vede due grandi solisti, Guido Rimonda e Ramin Bahrami, esibirsi insieme, finalmente dal vivo, davanti al loro amato pubblico - spiegano dalla direzione artistica del Viotti Festival -. L'appuntamento è il traguardo, sofferto ma gratificante, di un cammino quanto mai travagliato: l’idea diportare le Sonate bachiane in concerto era nata nel 2020 sulle ali di un entusiasmo repentino, ma proprio quando stava per diventare realtà, l’emergenza Covid aveva imposto la nuova chiusura dei teatri. In molti altri casi sarebbe calato il sipario: progetto ottimo, ma dove trovare le energie e gli stimoli per non arrendersi? Un problema che Rimonda e Bahrami hanno affrontato senza perdere mai il sorriso. Sfruttando le possibilità di computer, tablet e cellulari, hanno continuato a studiare e a provare insieme, tra batterie che si scaricavano, reti che saltavano, segnali persi e immagini bloccate".

Situazioni a volte snervanti, ma anche spesso comiche, come i due protagonisti avranno modo di raccontare nell’incontro con il pubblico che avrà luogo il giorno del concerto alle 19 nel Ridotto del Teatro Civico (ingresso per l'incontro a 2 euro, gratuito per abbonati e amici della Camerata Ducale, prenotarsi scrivendo a [email protected]).

"In ogni caso, Rimonda e Bahrami hanno avuto la meglio: persino la tecnologia ha dovuto arrendersi di fronte a una tale ostinazione e, soprattutto, a una tale irrefrenabile passione per la musica - proseguono gli organizzatori -. Esperimento riuscito, dunque. Anzi, così riuscito che il loro connubio artistico si è arricchito di un importante progetto discografico: la registrazione dell’integrale delle Sonate per violino e tastiera di J.S. Bach per la prestigiosa casa discografica Decca Italia. Le prime tre Sonate verranno presentate in concerto il 28.

Appuntamento clou del cartellone del Viotti Festival Estate 2021, il concerto di Guido Rimonda e Ramin Bahrami prevede l'ingresso a pagamento e la prenotazione obbligatoria. In osservanza delle norme vigenti, l'ingresso al concerto sarà consentito solo agli spettatori in possesso di Green Pass, che verrà controllato all'entrata dal personale del Festival.