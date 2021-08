Visita alla sinagoga “Prima dello Shabbat"

Comunità Ebraica di Vercelli: ultima visita di agosto alla sinagoga di via Foa, venerdì 27 alle 17. "In questo periodo di vacanza le attività culturali della Comunità si svolgono infatti in settimana, con lo speciale tour guidato “Prima dello Shabbat” in Sinagoga a Vercelli - spiega Rossella Bottini Treves, presidente della Comunità Ebraica -. Per partecipare alle visita, in ottemperanza alle attuali disposizioni, sarà necessario essere dotati di Green pass. All’ingresso sarà rilevata la temperatura e nel percorso sarà presente il gel sanificante. Sarà assicurato il distanziamento sociale".

Obbligatoria la prenotazione all'email [email protected] entro giovedì 26 agosto oppure alla pagina Facebook Comunità Ebraica Vercelli.