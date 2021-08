Nel clan di Tanzio: conferenza di Giovanni Agosti e Jacopo Stoppa

Varallo: "Nel clan di Tanzio" è il titolo della conferenza che si terrà martedì 24 agosto, alle 17,30, al Palazzo dei Musei, a cura di Giovanni Agosti e Jacopo Stoppa, docenti in Storia dell’Arte Moderna all’Università degli Studi di Milano. L’incontro, inserito nella rassegna estiva di incontri "Tra museo e territorio", promossa dalla Società d’Incoraggiamento e dalla Società Valsesiana di Cultura, sarà l’occasione per un racconto su novità e riflessioni emerse nei recenti studi confluiti nell’album Gaudenzio Memorial, edito da Officina Libraria.

Sabato 28 agosto sarà Donata Minonzio, presidente della Società Valsesiana di Cultura, a condurre l’uscita a Cervarolo, nella parrocchiale di San Michele e nell’oratorio della Madonna della Riva, per vedere dal vivo alcune delle opere protagoniste della conferenza. La prenotazione, per entrambi gli appuntamenti, è obbligatoria: 0163 51424 – [email protected] Per partecipare alla conferenza del 24 agosto presso Palazzo dei Musei (ingresso gratuito per i soci, 5 euro per il pubblico esterno) sarà necessario essere in possesso del Green Pass. Per l’uscita del 28 agosto il ritrovo è presso la parrocchiale di Cervarolo alle 15,30.