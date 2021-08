Houdini, più grande mago del mondo interpretato da Marco Berry

"Metti una sera... a Vercelli": prosegue il contest estivo organizzato dal Comune, con Hybrid Party - Tribute to Linkin Park, spettacolo in programma sabato 14 agosto alle 21, in piazza Antico Ospedale. L’appuntamento è gratuito con prenotazione obbligatoria. Il posto può essere prenotato entro le 13 di oggi, venerdì 13 agosto scrivendo all'indirizzo di posta elettronica: [email protected].

Domenica 15, Ferragosto, alle 21, sempre in piazza Antico Ospedale, protagonista sarà Marco Berry con "Il più grande mago del mondo - Houdini". Berry dice che Houdini che un po’ gli assomigliava: "Si era formato come acrobata e trapezista. Anch'io dentro sarò sempre un mago. Ho fatto Le Iene per quindici anni e ancora oggi, tutti, mi hanno registrato sul telefono come Mago. E il bello è che molti non sanno neppure il motivo". Berry è nato già con il nome d’arte: "da ragazzino mi trovai a gareggiare ai campionati europei di magia. Mi chiedevano: ti chiamerai mago Marco? Non si poteva proprio sentire. Berry. Ebbi l’illuminazione. Io sarò sempre e solo Marco Berry". La magia è un linguaggio potente ma non sempre ne viene compresa l’autorevolezza: "c’è una grande difficoltà per ciò che concerne i maghi - spiega Berry - ci sono quelli bravi e quelli che si accontentano di fare e rifare un numero pensando che lo spettacolo dipenda da un attrezzo. Io capii immediatamente che per me la magia era una forma di espressione, un pretesto per raccontare favole, emozioni, esperienze. Volevo essere un attore che interpreta quella parte. Mio nonno mi diceva sempre che prima di addormentarmi, la sera, dovevo chiedermi: cosa ho imparato oggi? La magia mi ha insegnato tanto".

Lo spettacolo è gratuito con prenotazione fortemente consigliata. Il posto può essere prenotato entro le 13 di oggi, venerdì 13 agosto, scrivendo una mail all’indirizzo [email protected]

Sarà possibile, fino ad esaurimento posti, presentarsi la sera dello spettacolo ed effettuare la registrazione in loco, con assegnazione del posto.

Sarà necessario presentare la Certificazione Verde Covid19 (Green pass).