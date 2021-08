La presentazione con Vittorio Sgarbi fa il sold out

Gattinara: tutto esaurito per la presentazione del libro di Vittorio Sgarbi che si terrà mercoledì 11 agosto alle 21 alla Dimora del Barone. Sold out in pochi giorni per la presentazione de “Il Bene e il Male: tra Dio, Arte e Scienza” di Giulio Giorello e Sgarbi. Sarà proprio il famoso storico dell’arte a presentare il volume all’interno della storica Dimora del Barone di Gattinara. Il prossimo mercoledì 11 agosto alle ore 21, il dibattito sarà moderato da Giulia Varetti e si affronteranno temi come Arte, Scienza e Religione.

L’evento ha incuriosito molte persone e in tre giorni si è raggiunto il “tutto esaurito”. All’incontro potranno prendere parte esclusivamente le persone prenotate e munite di green pass, proprio per rispettare le norme di sicurezza e il decreto di legge attuale. Anche all’interno della location, tutto si svolgerà con il massimo rigore grazie al lavoro attento da parte dell’organizzazione e dello staff dell’hotel, che permetterà a tutti i presenti di seguire l’appuntamento in piena tranquillità. A fine dibattito, verrà allestita la bancarella dell’autore dove sarà possibile acquistare i libri di Vittorio Sgarbi.