Prima dello Shabbat: ad agosto due visite alla sinagoga

Vercelli: visite alla sinagoga di via Foa, uno dei poli religiosi più importanti dell’ebraismo piemontese. Come di consueto, in periodo estivo la Comunità organizza visite durante la settimana, in orario pre serale. Per agosto le aperture, speciali visite titolate “Prima dello Shabbat”, saranno due: venerdì 6 e venerdì 26 agosto, alle 17. Lo Shabbat inizia con il tramonto del venerdì sera e termina con quello del sabato sera.

"Appena prima dell’entrata in Shabbat sarà infatti possibile scoprire la storia della sinagoga di Vercelli e della Comunità che, da secoli, è parte del tessuto attivo della città - spiega Rossella Bottini Treves -. Per partecipare alle visite, in ottemperanza alle attuali disposizioni, sarà necessario essere dotati di Green Pass. All’ingresso sarà rilevata la temperatura e nel percorso sarà presente il gel sanificante. Sarà assicurato il distanziamento sociale". Obbligatoria la prenotazione entro il giovedì precedente alla visita scrivendo una mail a [email protected] o alla pagina Facebook Comunità Ebraica Vercelli.