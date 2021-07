"Massimo Lopez e Tullio Solenghi Show" rinviato a settembre

Vercelli: rimandato lo spettacolo "Massimo Lopez e Tullio Solenghi Show", in programma per sabato 31 luglio alle 21 in piazza Antico Ospedale. Il rinvio si è reso necessario considerato il maltempo previsto.

L'appuntamento, come comunicano dal Comune, sarà riproposto nel mese di settembre, al Teatro Civico: la data sarà resa nota nei prossimi giorni. I biglietti rimangono validi per la nuova programmazione, è prevista anche la possibilità di rimborso: a tal riguardo, sempre nei prossimi giorni, si conosceranno le modalità per entrambe le opzioni.