Concerto Max Pezzali: esaurita la prevendita da Dosio

Vercelli: per il concerto di Max Pezzali in programma per il 1° settembre esaurita la prevendita da Dosio Music. A comunicarlo è il Comune, organizzatore dell'evento in piazza Antico Ospedale: "Gli ultimi biglietti disponibili su sito www.ticketone.it". I posti previsti, nel rispetto delle misure anti Covid, sono in totale 820. Il concerto è stato inserito nel contest "Metti una sera... a Vercelli".