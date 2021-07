In excelsis, concerto per Sant'Eusebio il 1° agosto in abbazia

Vercelli, patronale: domenica 1° agosto alle 21 nell'abbazia di Sant'Andrea è in programma "In excelsis, concerto per Sant'Eusebio" a con il Maestro Guido Rimonda, I Musici di Sant'Andrea e il soprano Francesca Lombardi Marzulli. In programma musiche del Seicento con Vivaldi, Corelli, Haendel e Geminiani. L'ingresso è libero. I posti sono limitati in ottemperanza alle norme anti Covid, 200 in tutto quelli disponibili: obbligatoria la prenotazione da richiedere all'indirizzo email: [email protected].

"I Musici di Sant'Andrea saranno tenuti a battesimo proprio in occasione di questo concerto - spiegano Rimonda e Cristina Canziani, direttore artistico del Viotti Festival -. L'ensenble nasce sotto l'egida della Camerata Ducale per valorizzare l'antico e prezioso violino e il patrimonio artistico della città. Avranno sede nella basilica di Sant'Andrea e si dedicheranno esclusivamente al repertorio barocco".