Il maltempo ferma I PanPers: spettacolo rinviato al 27 agosto

Vercelli: lo spettacolo dei I Panpers, rimandato a venerdì 27 agosto, alle 21. L'appuntamento, inserito nel calendario del contest "Metti una sera... a Vercelli", era in programma domenica 25 luglio nell'area dell'Antico Ospedale ed è stato rinviato a causa delle previsioni meteorologiche avverse, pioggia e temporali.

Per partecipare all'iniziativa gratuita sarà necessario prenotarsi entro le 13 di venerdì 27 agosto, scrivendo una e-mail all’indirizzo [email protected]it. La prenotazione effettuata per lo spettacolo del 25 luglio non è infatti più ritenuta valida.

I PanPers sono un duo comico composto da Andrea Pisani e Luca Peracino, attori, cabarettisti e cantanti. Il loro successo è partito nel 2009 grazie a Colorado, e al film uscito il 2013 ovvero Fuga di cervelli per la regia di Paolo Ruffini. Inoltre condividono un canale YouTube dal nome PanPersTube dove sono diventati celebri con la serie "Ci sono i PanPers".