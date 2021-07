Vercelli, Museo Leone: mercoledì 28 luglio alle 20 la Camerata Ducale Junior in concerto con il flautista Massimo Mercelli per la rassegna Forever Young, un progetto autonomo di concerti della Camerata Ducale Junior a Vercelli per l’estate 2021.

La Camerata Ducale Junior è un ensemble, under 25, nato nel 2017 come “vivaio” della Camerata Ducale, che, in pochissimo tempo, si è ritagliato una sua dimensione autonoma, arrivando ad essere apprezzato e richiesto in tutta Italia. I concerti Forever Young della Camerata Ducale Junior hanno una novità rispetto al passato: non soltanto ogni concerto viene seguito da un maestro preparatore di livello internazionale, ma ora il maestro stesso si esibisce in concerto con i “suoi” giovani.

A “prendere per mano” la Camerata Ducale Junior, per il concerto di mercoledì 28 luglio sarà uno dei più grandi flautisti della scena internazionale, Massimo Mercelli, già protagonista sui palcoscenici con Philip Glass, Ennio Morricone, Luis Bacalov nonché interprete di un concerto di Michael Nyman scritto espressamente per lui.

"I contenuti musicali, poi, sono di assoluta godibilità, visto che il programma è interamente dedicato a Wolfgang Amadeus Mozart, i cui quattro brani proposti offrono uno scorcio di alcune tra le più belle pagine per flauto e archi mai composte - spiegano dalla Camerata Ducale -. Insomma, una cornice unica, il carisma di un vero “grande”, il talento cristallino dei giovani e la bellezza di opere immortali". Il concerto è a ingresso libero.

Per le prenotazioni contattare: [email protected], [email protected], 329 1260732