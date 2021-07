Viotti Tea: concerto di Kevi Asanllari e Anastasia Stovbyr

Vercelli, Viotti Tea: il prossimo concerto è previsto per oggi, giovedì 22 luglio, alle 17 nella sede del Viotti club. Protagonista sarà il giovane clarinettista Kevi Asanllari accompagnato al pianoforte da Anastasia Stovbyr. La rassegna fino a settembre prevede, nel “classico” orario del tè (ore 17) una serie di brevi concerti che vedono protagonisti giovani solisti di assoluto livello.

Il programma del concerto del 22 luglio spazia dal romanticismo di Schumann, con la Fantasiestücke op.73, alla modernità di Poulenc, con la Sonata FP 184, con una prova di virtuosismo, con la Prèmiere Rhapsodie L.116, scritta da Debussy su commissione del Conservatorio di Parigi come prova di concorso per gli studenti di clarinetto. Il pubblico dei Viotti Tea avrà l’occasione di vedere lo strumento da vicino, di conoscere meglio le sue possibilità espressive, le particolarità strutturali, le difficoltà tecniche di esecuzione in un dialogo con l’interprete che introdurrà i brani del concerto.

Il concerto di Kevi Asanllari e Anastasia Stovbyr fa parte del progetto Music Tandem all’interno del Viotti Festival della Camerata Ducale, progetto che combina l’offerta musicale con proposte di itinerari e visite guidate alla scoperta del patrimonio culturale e delle bellezze del territorio vercellese. Music Tandem è un progetto realizzato grazie al contributo di Fondazione Compagnia di San Paolo attraverso la selezione del bando “Viva. Sostegno all’offerta culturale estiva nei territori”. Infatti, grazie alla collaborazione con Discovery Alto Piemonte, è possibile abbinare al concerto una visita guidata (del costo di 2 euro) alla Cattedrale di Sant’Eusebio con ritrovo alle 15.30, in piazza Sant’Eusebio. La guida, Antonietta Maturro (prenotazioni chiamando il cell. 348 096 4032), con l’avvicinarsi del 1° agosto festa di Sant’Eusebio, patrono di Vercelli (quest’anno ricorrono i 1750 anni dalla morte) rivelerà i secoli di trasformazioni, della monumentale Cattedrale a partire dal primitivo nucleo del IV secolo d.C. Il tour terminerà al Viotti Club per assistere al concerto.

Il 28 luglio alle 20 al Museo Leone protagonista la Camerata Ducale Junior: nell' ambito del progetto Forever Young suoneranno Massimo Mercelli, flauto, Giulia Rimonda violino, Vittorio Benaglia viola, Chiara Kaufman, violoncello Quartetti per flauto e archi di Mozart. L'ingresso è libero. Il 29 luglio al Viotti Club, alle 17 suonerà il pianista Enrico Casagrande: il programma prevede musiche di Schumann e Brahms. Il costo del biglietto è di 5 euro. Il 1° agosto alle 21 in scena il tradizionale Concerto di Sant’Eusebio all' abbazia di Sant’Andrea con la Camerata Ducale, Guido Rimonda al violino e Francesca Lombardi, mezzo soprano. L' ingresso è libero.

Tutti i concerti devono essere prenotati scrivendo a [email protected] o su Whatsapp al numero 329 126 0732