Concerto di Giulia Ventura, giovane pianista novarese

Vercelli, Museo Borgogna: la pianista novarese Giulia Ventura suonerà venerdì 23 luglio alle 21, per la stagione 2021 della Società del Quartetto nell’ambito della rassegna “Accade al Conservatorio” in collaborazione con il Conservatorio Cantelli di Novara. Ventura sarà impegnata in un ampio programma con musiche di Franz Liszt e Johannes Brahms per giungere sino al ‘900 dell’impressionista Claude Debussy.

“Accade al Conservatorio” nasce da una idea condivisa dalla Società del Quartetto e dal Conservatorio Guido Cantelli di Novara. La rassegna, che comprende sei concerti di musica da camera divisi fra luglio e novembre, offre l’occasione di nuove e formative esperienze musicali ai giovani artisti.

I biglietti sono su prenotazione da richiedere alla Società del Quartetto.

Giulia Ventura ha frequentato il Biennio Accademico di pianoforte nella classe del Maestro Mario Coppola al Conservatorio “Guido Cantelli” di Novara, dove nel 2019 ha conseguito, sotto la guida del Maestro Luca Schieppati, il Diploma Accademico di Primo Livello con il massimo dei voti e la Lode. Ha ottenuto vari riconoscimenti tra cui il primo premio assoluto al Concorso Internazionale “Città di Stresa”, al Concorso Nazionale “Villa Oliva” di Cassano Magnago; il primo premio al Concorso Internazionale “Città di Albenga”. Ha partecipato alle masterclass e si è esibita in numerosi ambienti culturali.