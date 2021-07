A Bianzè: "Il più grande fontanile urbano dell’intero territorio"

“Il più grande fontanile urbano dell’intero territorio provinciale”. E’ questo il riconoscimento istituzionale ricevuto da “La Fossa”, il corso d’acqua che abbraccia il centro abitato di Bianzè. «Siamo orgogliosi di poter annunciare di aver ricevuto dal Presidente della Provincia di Vercelli Eraldo Botta un attestato che conferma la particolarità del nostro fontanile» commenta il sindaco Carlo Bailo. Lungo 2 km e profondo 7 metri in passato ha consentito al paese di salvarsi dalla tubercolosi. Intorno al 1600, quando un po’ ovunque si moriva della cosiddetta peste manzoniana, a Bianzè si moriva di un male che i paesi limitrofi avevano definito la peste di Bianzè. La malattia non presentava i sintomi classici della peste ed era legata perlopiù a infezioni delle vie respiratorie. In realtà era tubercolosi, provocata dai miasmi malsani delle mura delle case. L'alto numero di mortalità spinse le autorità locali a vagliare l'ipotesi di trasferire l'intero borgo a qualche chilometro di distanza, ma i Bianzinesi si opposero. Per risolvere il problema vennero coinvolti i misuratori (gli attuali geometri) e si decise di abbattere le antiche mura pregne di umidità e di ampliare il vecchio fossato per consentire all’acqua di circolare liberamente e non risalire le mura. Intorno al 1780 venne terminata l’opera di bonifica facendo diventare la città una sorta di “isola” circondata dalla sua Fossa. La peste scomparve e il fontanile con le sue sorgive naturali divenne un vero e proprio simbolo di Bianzè. «Questo è il risultato di anni di lavori, iniziati dalle passate amministrazioni ma tutti volti a valorizzare la Fossa. I nostri predecessori si sono dati da fare per abbellirla e noi continueremo a farlo» conclude il sindaco.