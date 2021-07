Max Pezzali in concerto il 1° settembre

Vercelli: Max Pezzali in concerto in piazza Antico Ospedale il 1° settembre. Ad annunciare l'inserimento della tappa vercellese nel tour nazionale dell'artista, sono stati il sindaco Andrea Corsaro e l'assessore con delega alle manifestazioni Domenico Sabatino nel corso di una conferenza stampa di presentazione di nuovi appuntamenti nel calendario del contest "Metti una sera... a Vercelli". L'amministrazione ha mantenuto massimo riservo fino all'ultimo sul nome del cantautore invitato a esibirsi in città. I posti disponibili, nel rispetto delle misure anti Covid, sono 820.

Il 15 agosto, invece, protagonista sarà Marco Berry che porterà in scena uno spettacolo dedicato a Houdinì, che gli amministratori definiscono "coinvolgente". Lo spettacolo di Berry gratuito, ma è consigliata la prenotazione entro le 13 del 13 agosto a [email protected].

I biglietti per il concerto di Pezzali saranno in vendita dal 27 al 31 luglio da Dosio Music, mentre nel mese di agosto tutti i martedì e giovedì dalle 17 alle 19 alla biglietteria del Teatro Civico. Dal 27 sono inoltre acquistabili anche su Ticket One o su Viva Ticket. (primo settore 55 euro + 8,25 di prevendita; secondo settore 45 euro + 6,75 di prevendita; terzo settore 35 euro + 5,25 di prevendita).