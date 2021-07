Massimo Paracchini espone alla Galleria Noli Arte

Opere di Massimo Paracchini in mostra alla Galleria Noli Arte, in provincia di Savona. L'artista vercellese vedrà esposte sette nuovi lavori astratti e informali dal 17 di luglio al 30 settembre. La prestigiosa Galleria “Noli Arte”, situata in zona centrale a Noli vicino a Loggia della Repubblica, ha organizzato già diverse mostre personali di Paracchini e da diversi anni ha sue opere in permanenza insieme a quelle di artisti già affermati in campo internazionale come Athos Faccincani, Aldo Mondino e Marco Lodola.

Inoltre la Galleria “Noli Arte” nel 2020 aveva presentato con successo diverse opere di Massimo Paracchini ad Arte Genova, durante la XVI edizione della Mostra mercato d’arte moderna e contemporanea. La mostra personale di Massimo Paracchini è intitolata “Deep Sea Vortex”e vuole essere un omaggio al mare perché proprio dalle sue profondità e dalla sua lontananza l’artista riscopre l’ispirazione e l’intuizione per nuove opere che indicano un’altra ripartenza dopo i lunghi mesi di lockdown. Tutte le opere, fra le quali stavolta ve ne sono anche di scultoree, sono state realizzate con la nuova tecnica inventata proprio da Paracchini da lui denominata “Tridimensional Painting”, cioè fondamentalmente una pittura volumetrica o pittoscultura, dove oltre ai colori puri vengono esaltate le forme e i volumi, coinvolgendo lo spettatore da più punti di vista, ma soprattutto sul piano tattile e visivo.

La mostra personale di Paracchini sarà visibile tutti i giorni dalle 10 alle 23. Attualmente l’artista ha opere in permanenza e referenze presso la Galleria Noli Arte, la Galleria Nelson Cornici, Rosso Smeraldo e presso la Casa d’Aste Meeting Art di Vercelli.