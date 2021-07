In piazza Antico Ospedale lo spettacolo de I Legnanesi

Proseguono gli appuntamenti del contest “Metti una sera… a Vercelli”, organizzato dal Comune. Oggi, venerdì 16 luglio, alle 21,30, ritorno a Vercelli, in piazza Antico Ospedale, de I Legnanesi con uno spettacolo tra passato e presente, tradizione e attualità. Sabato 17 alle 21, sempre in piazza Antico Ospedale, è invece in programma “Ci vuole orecchio” con Elio che canta e recita Enzo Jannacci. Regia e drammaturgia di Giorgio Gallione, arrangiamenti musicali di Paolo Silvestri, Seby Burgio al pianoforte, Martino Malacrida alla batteria, Pietro Martinelli al basso e contrabbasso, Sophia Tomelleri al sassofono e Giulio Tullio al trombone.

Domenica 18 al Foyer del Teatro Civico, alle 21 è previsto lo spettacolo “La felicità è uno schiaffo”: in scena la compagnia degli Anacoleti che trattano il tema della felicità, quello che a volte rende felici, le piccole cose importanti che quando arrivano non sono mai come erano state immaginate. Giovedì 22 luglio, nel chiostro di San Pietro Martire, dalle 21,30 per le proiezioni all’aperto è in programma il film “Volevo nascondermi”.