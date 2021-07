Vercellae Naturalis: premiazione in parco Kennedy

Vercelli: premiazione del concorso fotografico 'Obiettivo verde: Vercellae Naturalis'. L'appuntamento è per il 22 luglio alle 18 in piazzale Kennedy. Il concorso era stato lanciato nel mese di maggio dall’Amministrazione Comunale: protagonista la natura del territorio vercellese. "Siamo soddisfatti, c’è stata grandissima partecipazione - dichiara il sindaco Andrea Corsaro - sono state realizzate delle fotografie che ritraggono immagini bellissime del verde cittadino e del territorio, ma anche dei giardini e dei balconi che impreziosiscono le vedute della nostra città".

La giuria di esperti si è riunita nei giorni scorsi e ha visionato più di 130 fotografie inviate dai fotografi senior e junior. Per la categoria Junior, dagli 8 ai 18 anni sono stati selezionati: Sofia D’Onofrio, Marta Marafante, Laura Protto, Lorenzo Bertelli, Francesco Vercellone. Per i senior: Stefania Filice, Domenico Calliera, Selena Brunello, Danilo Barone, Nicolò Bellomo.

“Il tema del “verde”, della natura, da sempre è stato ispirazione di fotografi e pittori - dice l’assessore Emanuele Pozzolo - è un modo per conoscere e appropriarsi del territorio in cui si vive aumentando il senso di appartenenza ad un luogo, proprio per questo hanno partecipato moltissimi fotografi amatoriali di tutte le età”.

Giovedì 22 luglio, alle 18, a parco Kennedy, avrà luogo la cerimonia di premiazione. Ai primi cinque classificati delle due categorie, saranno dati in premio buoni dal valore di 250 euro per il primo classificato a scalare fino a 50 euro per il quinto classificato, da spendersi presso un florovivaista della città. A tutti i partecipanti sarà consegnato l’attestato di partecipazione e una pianta verde.

A ricordo della prima edizione del concorso sarà apposta una targa ai piedi di un albero in parco Kennedy che riporta i nomi dei vincitori del primo premio delle due categorie. La targa contiene due QR-code che rimandano alle gallerie fotografiche delle foto, junior e senior, poste sul sito Città di Vercelli. Tutte le immagini saranno pubblicate sui canali social del Comune di Vercelli

nei mesi di luglio e agosto.