Anna Manzo, 7 anni, trionfa a The Best Talent programma tv di Odeon

Vercelli: Anna Manzo, 7 anni, trionfa a The Best Talent, programma televisivo su Odeo canale 177. La giovanissima ballerina si è esibita in una coreografia di hip hop preparata dallo staff Danzarte aggiudicandosi la vittoria. Inoltre come tributo a Carla Fracci ha proposto il balletto "Giselle" su coreografia di Annalisa Braghin che la sta seguendo passo a posso in tutto questo percorso artistico.

Anna ha iniziato a sfilare dall'età di 3 anni. Nel 2020 ha partecipato alla fashion week di Milano con lo stilista Korn Taylor. Ha collaborato inoltre con i marchi di abbigliamento per bambini come "Giro Quadro", Alice Pi, Ambarabà. Recentemente ha partecipato come comparsa nel film Lupo Bianco, dedicato al filantropo vercellese Carlo Olmo. Per lei a breve sono in programma le le registrazioni di due film che la vedranno nel ruolo di attrice.