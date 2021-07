Al museo Garda in scena lo spettacolo Bisbigli

Ivrea: il contrasto alla violenza entra in teatro e anche in libreria. Sabato 10 luglio, nel cortile del museo Garda in piazza Ottinetti, andrà in scena lo spettacolo Bisbigli, da cui è tratto l'omonimo volume. Il progetto, sviluppato dall'associazione culturale Fuoridaltunnel, ha mosso i primi passi nel 2016: allora l'esordio in scena era avvenuto nell'ambito di una campagna di sensibilizzazione contro la violenza, in particolare quella di genere. Quest'anno i monologhi teatrali sono stati raccolti in un libro, intitolato appunto “Bisbigli”. L'opera è frutto del contributo letterario e artistico del gruppo Fuoridaltunnel, che nel frattempo continua a esibirsi anche sul palcoscenico. Lo spettacolo previsto a Ivrea dalle 21,30 vedrà impegnati Stefania Longo (che si è occupata anche dell'adattamento e della regia), Valentina Trevisan e i ragazzi dell'associazione. Le musiche sono a cura di Nisio Gismondi.