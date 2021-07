Al Civico il concerto del pianista Andrea Lucchesini

Il Viotti Festival di Vercelli prosegue con un'altra straordinaria presenza: sabato 10 luglio, al Teatro Civico alle 20 sarà infatti protagonista Andrea Lucchesini, senz'altro uno dei più grandi pianisti del panorama classico, accompagnato dall'Orchestra Camerata Ducale diretta da Guido Rimonda.

La presenza di Lucchesini a Vercelli continuerà anche dopo il concerto del Civico: mercoledì 14, il pianista si esibirà in quintetto insieme ai giovanissimi musicisti della Camerata Ducale Junior, da lui seguiti in veste di maestro preparatore. Una conferma della capacità di Lucchesini di essere non solo un eccelso interprete, ma anche un grandissimo didatta. Il programma dell'appuntamento del Civico, poi, rappresenta un altro motivo per non mancare: promette infatti di essere un'autentica celebrazione della bellezza. Si aprirà infatti con lo scintillante, magico Concerto K595 di Mozart, l'ultimo composto dal genio di Salisburgo prima della sua prematura morte, e si chiuderà con l'elegantissimo, sognante Concerto n.2 di Chopin. Composto da

un autore appena diciannovenne, non è solo fresco e originale, ma riesce anche ad esprimere tutto il mistero e il turbamento di un amore giovanile.

Con uno sguardo più ampio, che con il “cuore” guarda più in là, oltre la platea degli abitué del Viotti Festival, con il concerto di Lucchesini parte l’iniziativa del “biglietto sospeso” per chi non può permettersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si fondono nell’iniziativa della Camerata Ducale. Il meccanismo è molto semplice: chiunque, con soli 5 euro, può offrire un “biglietto sospeso” e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti. Per ogni biglietto sospeso donato, la Camerata ne offrirà un altro. Le associazioni solidali che vogliono collaborare a questo progetto possono contattare gli uffici della Camerata al 366 30 54181, [email protected]



Concerto a pagamento: per prenotare gli appuntamenti della Camerata Ducale è possibile scrivere a [email protected] o telefonare al 329 1260732, oppure recarsi di persona al Viotti Club, in via Galileo Ferraris 14, Vercelli (dal lunedì al venerdì dalle 10,30 alle 17,30, sabato dalle 14,30 alle 17,30).