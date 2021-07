Animali fuoriluogo: attività gratuite al parco Iqbal Masih

Vercelli: sabato 10 luglio, dalle 16,30 alle 18,30, i musei di Vercelli e la cooperativa Pandora Nova Coop propongono "Animali fuoriluogo. Musei e Pandora per un pomeriggio bestiale!". L'iniziativa si svolgerà all’aperto, al parco Iqbal Masih, per scoprire i tanti animali che popolano i musei e l’impegno di sostenibilità e di educazione al consumo di Pandora. Un pomeriggio per festeggiare finalmente l’arrivo dell’estate dove i bambini tra i 5 e i 12 anni potranno trovare tante attività gratuite.

L’appuntamento è organizzato nell’ambito della iniziativa Estate 10X10 della Comunità Educante di Vercelli e, per i musei, della rete Muvv - Musei di Vercelli e Varallo, è sostenuto Fondo Emergenza Cultura di Ubi – Unione Buddhista Italiana. Per partecipare occorre prenotare via email all’indirizzo [email protected] entro l’8 luglio oppure contattando le Sezioni Educative del Museo Borgogna al 389 2116858, del Museo Leone al 348 3272584 o del Museo del Tesoro del Duomo allo 0161 51650. Insieme agli operatori saranno presenti i volontari del Servizio Civile per il progetto “Forma Mentis”. Le attività si svolgeranno in sicurezza nel rispetto delle normative legate all’emergenza sanitaria.