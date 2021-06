"Borgosesia Rocks. Una storia lunga millenni”, una mostra diffusa

La mostra “Borgosesia Rocks. Una storia lunga millenni” fino al 26 settembre si potrà ammirare in diversi punti del centro storico della città, dove ci si potrà fermare per leggere sui pannelli le “Avventure di Helsa”, l’Orsa Spaelea star del museo Carlo Conti.

"Questa mostra si inserisce nel contesto della nostra azione di riqualificazione e valorizzazione del Museo Conti – spiega l’assessore con delega al Museo Paolo Urban – che vogliamo rendere fulcro della socializzazione culturale della nostra comunità, nell’ottica di valorizzare l’unicità del territorio anche tramite modalità comunicative nuove, come quella utilizzata dai diversi soggetti che hanno collaborato alla realizzazione di questa mostra. Lo scopo è quello di avvicinare il pubblico alle collezioni del nostro museo e contemporaneamente di fruire degli spazi cittadini in modo moderno, promuovendo un dialogo tra il pubblico e il mondo della cultura".



“Le Storie di Helsa” sono pannelli in cui lo storytelling e le grafiche sono state curate da Arkeope, start up in formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano: «Ampio spazio è dato alle storie di Helsa – spiega da direttrice del museo Gili – un fumetto pensato per i più piccoli, in cui compaiono tanti personaggi che popolavano le grotte del Monfenera, come Vili il piccolo pipistrello, Zan il personaggio misterioso e Wet piccolo alieno dai mille tentacoli: tutti insieme ci raccontano una storia di amicizia, con tanti riferimenti all’archeologia e alle grotte del nostro territorio, in modo che bambini e adulti, leggendo le storie dei nostri eroi, verranno a conoscenza anche di tante curiosità riguardanti il Monfenera e le sue numerose cavità naturali".

Una innovativa proposta culturale, quella del Museo Carlo Conti, a cui hanno collaborato l'associazione Amici del Museo, il Gruppo Speleologico Mineralogico Valsesiano, l’Università di Ferrara, l’Università di Ginevra e l’Ente di Gstione delle Aree Protette Valle Sesia: "I pannelli descrittivi sono arricchiti di QR Code – spiegano gli organizzatori - inquadrando i quali sarà possibile raggiungere contenuti audiovisivi tematici aggiuntivi, che mostrano come tutti coloro che si occupano del Fenera, sebbene con competenze e ambiti di interesse diversi, siano mossi da un elemento comune: la passione".



I pannelli si trovano nel cuore di Borgosesia: si parte all’esterno del Museo Carlo Conti per arrivare a piazza Martiri, piazza Mazzini, via Roma, via XX Settembre, giardini pubblici Lea Schiavi e ritorno al Museo Carlo Conti. In occasione della Festa patronale, il 3 luglio, il Museo Carlo Conti sarà aperto dalle 15 alle 21.