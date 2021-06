Scrivere per fare business: lo spiega la giornalista Michela Trada

Vercelli: si chiama “Scrivere per fare business, dal personal branding al brand journalism” ed è il nuovo libro della giornalista Michela Trada edito da Do it Human. Il “ricettario”, così lo definisce l’autrice, sarà presentato giovedì 1° luglio, alle 18 nello spazio all’aperto della libreria Mondadori; a dialogare con la collega e amica Sabrina Falanga.

La scrittura è uno strumento di marketing? Si può davvero fare business con e grazie ai contenuti scritti? "Questo libro non vuole essere un manuale di comunicazione, ma un ricettario pensato appositamente per imprenditori e libero professionisti al fine di ottenere risultati concreti dalla produzione di contenuti scritti - spiega l'autrice - Storytelling, content marketing, brand journalism: queste le tre tecniche di scrittura esaminate con esempi e casi studio al fine di arrivare a definire in modo autentico il proprio personal branding ed incrementare cosi la propria reputazione online e offline".

All’interno della pubblicazione, con prefazione di Alessio Beltrami, anche i contributi di volti noti del mondo della Comunicazione tra cui Riccardo Scandellari, Giulia Bezzi, Salvatore Russo e Oscar di Montigny.