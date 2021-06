Il Duo Ballardini-Candellone chiude il Ducale.LAb

Vercelli: sabato 26 giugno alle 18 al Museo Leone concerto dei premiati della VII edizione del concorso Ducale.LAb del Duo Ballardini-Candellone, con Benedetta Ballardini al flauto e Sonia Candellone pianoforte. Al duo è stato assegnato il Premio intitolato a "Maria Cerruti Vercellotti", come miglior ensemble, ex equo con il Mühlfeld Trio.

In programma Fantaisie, op.79 di Gabriel Fauré; Le merle noir di Olivier Messiaen; Sonatine Henri Dutilleux; Ballade di Frank Martin; Sonata FP 164 di Francis Poulenc; Sonata Op.14 di Robert Muczynski.



"Il Viotti Festival Estate propone per sabato 26 giugno, un duo tutto al femminile per chiudere in bellezza la rassegna Ducale.LAb, con i premiati dell’omonimo concorso giunto alla VII edizione, scelti tra i migliori diplomati dei conservatori piemontesi. Le due giovani musiciste si sono diplomate entrambe al conservatorio Cantelli di Novara, costituiscono un duo ben rodato che si esibisce da più di un lustro e al concorso Ducale.LAb hanno meritato la borsa di studio come miglior ensemble (divisa quest’anno con il Mühlfeld Trio) messa a disposizione da Franco Vercellotti, in memoria della moglie Maria Cerruti Vercellotti. La borsa di studio sarà consegnata, con il diploma, il giorno del concerto.

In questi concerti anche il pubblico è protagonista, ha infatti la possibilità di intervistare i musicisti e di chiacchierare con loro in un clima informale per conoscere le loro passioni, i progetti, le storie personali ed è inoltre invitato ad esprimere il proprio voto per l’assegnazione finale di una tessera Feltrinelli del valore di 500 euro.

Per prenotare occorre rivolgersi al Viotti Club oggi, venerdì 25 giugno, fino alle 17.30, sabato dalle 14,30 alle 17,30 oppure scrivere a [email protected] o telefonare al 329 126 0732. Il costo dell’ingresso è di 5 euro.