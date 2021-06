Vercelli: venerdì 25 giugno alle 20 al Teatro Civico, per il Viotti Festival Estate, concerto di Anna Tifu Tango Quartet con Anna Tifu al violino, Fabio Furia al bandoneon, Romeo Scaccia pianoforte e Giovanni Chiaramonte al contrabbasso.

In programma Not yet di Scaccia, Carmen di Sarasate, Adios Nonino ed Escualo, Michelangelo 70 di Piazzolla, Vals Jazz di Furia, Sardinian tango di Scaccia, Milonga del Angel, Muerte del Angel, Tristezas de un doble, Libertango di Piazzolla.

"L'anno scorso, quando la pandemia aveva imposto la chiusura dei teatri, uno dei concerti annullati era stato proprio quello di Anna Tifu, la violinista italiana ormai consacrata tra le stelle della musica mondiale - spiegano dalla direzione del Viotti Festival - il concerto di venerdì 25 rappresenta un'occasione più unica che rara: quella di immergersi nel mondo vibrante, appassionato del tango".