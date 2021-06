Gli sforzi di trovare Dio nella ricerca artistica: "Sacrum"

Conzano: nella chiesa di San Biagio o dei Batù, domenica 27 giugno alle 18,30, sarà inaugurata la mostra "Sacrum" con le opere di Claudio Magrassi, a cura di Carlo Pesce.

"Sacro è un aggettivo dal significato duplice - spiega il curatore -. Infatti nel latino arcaico il termine identificava qualcosa di trascendente che si legava all’ambito divino, nettamente diviso da quello profano, ma anche maledetto nell’accezione attribuibile a chi compiva un atto sacrilego. Nella nostra lingua è prevalso il primo titolo, ma se si indaga cercando di spiegarne il valore, esso offre ancora qualcosa di incompleto, di oscillante, quasi a voler celare completamente il senso profondo che il termine contiene in sé. Nell’opera di Magrassi il sacro è presente, soprattutto nel fatto che egli si sforzi di trovare Dio nella ricerca artistica. La sua è una preghiera che affonda nella mostruosità che si contrappone alla bellezza, offrendo in questo modo qualcosa che ricorda certe forme di ascetismo". Dopo la mostra di Claudio Magrassi, la chiesetta verrà chiusa per un certo tempo perché subirà un lavoro di ristrutturazione che la trasformerà in un piccolo auditorium destinato ad ospitare altre iniziative. La mostra sarà aperta la domenica dalle 16 alle 19, gli altri giorni su appuntamento. Per informazioni contattare il numero 0142 925132, www.comune.conzano.al.it.