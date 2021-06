A Divin'art l'esposizione Libera contemporanea

Gattinara: nove artisti differenti per provenienza e ricerca personale espongono le proprie opere a Divin'art, il nuovo spazio espositivo di via Garibaldi 29. Nelle scorse settimane nella città del vino è stato inaugurato lo spazio a disposizione di artisti gattinaresi e non. L'idea è stata curata dall'associazione Liberumes odv.

Nell’ottica di dare maggiore visibilità agli artisti, del territorio o provenienti da altre città, Massimiliano Fabris, Saverio Genise ed Albina Roggia hanno deciso di allestire uno spazio espositivo. Dopo la mostra di inaugurazione i locali hanno ospitato “La storia nuda", personale di Roberto Pestarino. Una foto della collezione è stata scelta dall'Ente ambientale europeo per il festival più grande della scienza e della tecnologia di Edimburgo. Nel mondo appena 25 persone hanno ottenuto la pubblicazione di fotografie sulla rivista “Foto nostrum magazine" e Pestarino è una di queste. Ora è la volta di Libera contemporanea: nove artisti con la loro libertà espressiva rappresentano l'arte contemporanea in un intreccio visivo intriso di contenuti. La mostra sarà aperta fino al 30 giugno. Apertura il martedì dalle 10 alle 12, venerdì dalle 20,30 alle 22,30, sabato e domenica dalle 10 alle 12, dalle 16 alle 18 e dalle 20,30 alle 22,30.