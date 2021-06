Emmanuel Tjeknavorian dirige l'Orchestra Camerata Ducale

Vercelli: sabato 19 giugno alle 20 al Teatro Civico concerto dell'Orchestra Camerata Ducale diretta da Emmanuel Tjeknavorian con Giulia Rimonda nel ruolo di violino solista. Il programma prevede il Concerto n. 2 in sol minore per violino e orchestra, op. 63 di Sergei Sergeyevich Prokofiev e Sinfonia n. 4 in si bemolle maggiore, op 60 di Beethoven S

Il Concerto di Emmanuel Tjeknavorian e Giulia Rimonda apre il progetto Music Tandem all’interno del Viotti Festival della Camerata Ducale.

Music Tandem è un progetto realizzato grazie al contributo della Fondazione della Compagnia di San Paolo attraverso la selezione del bando “Viva. Sostegno all’offerta culturale estiva nei territori”. Music Tandem mette in connessione la produzione e programmazione culturale in ambito musicale con il patrimonio storico ambientale dei luoghi che attraversa. Un tandem virtuoso che si alimenta nella scoperta di luoghi e interpreti e che, sviluppando un approccio partenariale, propone una fruizione di ascolto e di visita che possa attrarre target differenziati di pubblico, con una particolare attenzione a categorie fragili e con ridotta capacità di spesa. Music Tandem prevede, all’interno del Viotti Festival, un programma di 8 concerti che si terranno in diversi luoghi a Vercelli e che coinvolgono giovani talenti.

Necessaria la prenotazione al Viotti Club, in via Galileo Ferraris 14, dal lunedì al venerdì dalle 10,30 alle 17,30, sabato dalle 14,30 alle 17, 30 oppure scrivere a [email protected] o telefonare al 329 126 0732.