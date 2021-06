Da Brahms a Bach a Paganini: concerto al Museo Leone

Museo Leone: doppio appuntamento al Museo Leone, venerdì 18 giugno alle 18 con il concerto dei premiati della VII edizione del Concorso Ducale.LAb con Mühlfeld Trio con Valeria Lupi clarinetto, Luca Carta Mantiglia violoncello, Marco Prevosto pianoforte. Al trio il Premio Maria Cerruti Vercellotti come miglior ensemble. Il programma prevede J. Brahms Trio in la minore per clarinetto, violoncello e pianoforte, op. 114. Indro Borreani al violino presenterà J.S.Bach Adagio e fuga dalla Sonata n.1 in sol minore, BWV 1001, N.Paganini Capricci 1 - 2 - 17 - 24



I componenti del Mühlfeld Trio hanno studiato presso il conservatorio di G. Verdi di Torino mentre il violinista Indro Borreani si è diplomato al conservatorio G.F. Ghedini di Cuneo. Il Trio si è aggiudicato la borsa di studio come migliore ensemble divisa, quest’anno, con il duo, violino flauto Candellone-Ballardini che si esibirà il 26 giugno 2021, sempre al Museo Leone, per l’ultimo concerto della rassegna.

In questi concerti anche il pubblico è protagonista, ha infatti la possibilità di intervistare i musicisti e di chiacchierare con loro in un clima informale per conoscere le loro passioni, i progetti, le storie personali ed è inoltre invitato ad esprimere il proprio voto per l’assegnazione finale di una tessera Feltrinelli del valore di 500 Euro.

Per prenotare il proprio posto occorre rivolgersi al Viotti Club - via G. Ferraris 14, Vercelli (dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 17.30, sabato dalle 14.30 alle 17.30 e domenica 13.6 dalle 10.30 alle 17.30) scrivere a [email protected] o telefonare al 329 126 0732. Il costo dell’ingresso per ciascun concerto è di 5 euro.