Le Fondazioni bancarie sostengono l'alta formazione Upo

Grazie al contributo di alcune Fondazioni bancarie è stato possibile far crescere il numero delle

borse di dottorato all'Università del Piemonte Orientale.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Torino nel 2020 ha deliberato a favore dell’Ateneo

un’erogazione di 400.000 euro, a sostegno del progetto “Borse di dottorato di ricerca ciclo XXXVII”; il

contributo è stato destinato al cofinanziamento di borse di dottorato di ricerca ripartite tra i corsi di

dottorato sulla base di criteri stabiliti dalla Scuola di Alta Formazione.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria (CRA) nel 2021 ha deliberato di contribuire

alla realizzazione del progetto proprio “Convenzione per attività formativa” con un importo di 150.000

euro; il contributo è destinato alla copertura di 2 borse di studio per 2 dottorati di ricerca attivati per il

XXXVII ciclo presso la sede di Alessandria: “Chemistry and Biology” ed “Ecologia dei sistemi culturali e

istituzionali”, per il curriculum “Democrazia sostenibile e solidale: diritti, doveri e istituzioni”.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli ha stanziato un contributo straordinario di 40.000

Eeuro, destinato al cofinanziamento di una borsa di dottorato triennale da attivare presso il

Dipartimento di Studi Umanistici. Il contributo è destinato a cofinanziare una borsa di studio

nell’ambito del dottorato in “Ecologia dei sistemi culturali e istituzionali” per il curriculum in

“Tradizioni linguistico–letterarie”.

La Compagnia di San Paolo, nell’ambito della convenzione pluriennale 2019-2021, ha

deliberato un contributo di 294.943,88 euro a sostegno di quattro borse di dottorato, di cui: 2 a favore

del dottorato del Consorzio FINO (Filosofia Nord Ovest) e 2 destinate a laureati stranieri o laureati

all’estero.

I bandi di concorso per l'anno accademico 2021-2022 (XXXVII ciclo) sono stati pubblicati sul sito

di Ateneo, alla pagina: https://www.uniupo.it/it/corsi/dottorati-di-ricerca/iscriversi-al-dottorato.