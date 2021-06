Nel weekend musical, burattini e concerto

Il contest estivo “Metti una sera... a Vercelli" prosegue sabato 12 e domenica 13 giugno. Il 12 in piazza Antico Ospedale, alle 21 è in programma All that musical, uno spettacolo che ripropone a ritmo incalzante, una brillante rassegna di splendidi medley che faranno rivivere al pubblico le emozioni di storici e famosissimi musical: Grease, La febbre del Sabato Sera, Moulin Rouge, A chorus Line, Cabaret, Chicago, Notre Dame de Paris, Cats, The Phantom the Opera. L'appuntamento, a pagamento, è organizzato dalla Fondazione Piemonte dal Vivo. Biglietteria il giorno dello spettacolo dalle 18 alle 21. E' possibile utilizzare i voucher della passata stagione. I biglietti si possono acquistare anche on-line su www.vivaticket.it

Si comunica che non sarà possibile assistere agli spettacoli con i biglietti o gli abbonamenti della stagione 2019/2020. Gli spettatori che devono ancora ritirare il voucher sostitutivo degli spettacoli annullati possono recarsi presso il Teatro Civico in orario di apertura o contattare il numero per informazioni 0161/255544 oppure [email protected]

Domenica 13 giugno, nel chiostro di San Pietro Martire, alle 17,30: "L'acqua miracolosa". Lo spettacolo di burattini, organizzato dalla Famiglia d’arte Niemen, è gratuito con prenotazione obbligatoria, inizio previsto alle 17.30. E' possibile prenotare inviando una e-mail all'indirizzo: [email protected], entro le 16 del venerdì antecedente allo spettacolo. Nella e-mail di prenotazione è necessario indicare nome, cognome, numero di partecipanti e titolo dello spettacolo a cui si vuole assistere.

Sempre domenica 13 giugno, in piazza Antico Ospedale, alle 21, Guido Rimonda al violino accompagnato dall'Orchestra Camerata Ducale proporrà il concerto "Smile - Uno Stradivari al cinema". L'ingresso è a pagamento al costo di 5 euro. Per le prenotazioni è possibile scrivere una e-mail a [email protected] , oppure telefonare al numero 329 1260732.

Biglietteria: Viotti Club, via Galileo Ferraris dal lunedì al venerdì dalle 10,30 alle 17,30, sabato dalle 14,30 alle 10,30 (il giorno del concerto dalle 10,30 alle 17,30).